Москва, 19 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Губернаторы Иркутской и Сахалинской областей представят участникам российско-китайского инвестиционного форума «Москва-Пекин. Две страны — одно дело», который пройдёт в рамках COIFair-2016 в октябре 2016 года, инвестиционные проекты своих регионов. Об этом 19 сентября ИА REGNUM заявили организаторы форума.

PublicDomainPictures Инвестиции из Китая

С презентациями выступят непосредственно Сергей Левченко и Олег Кожемяко.

Как отмечается, Иркутская область заинтересована в укреплении торгово-экономических связей региона с КНР. На форуме запланирована презентация министерством экономического развития Иркутской области инвестиционного потенциала региона и представление территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», презентация агентством по туризму Иркутской области туристического потенциала Приангарья и филиалом АО «Особые экономические зоны» в Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», презентация по строительству металлургического завода в городе Братске Иркутской области, презентация проекта по строительству горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения производительностью 1000 тыс. тонн руды в год.

Своё участие также подтвердил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Кроме того, в участии своих представителей в COIFair-2016 заинтересовались Тамбовская область, Орловская область, Республика Коми, Башкирия, Оренбургская область и другие регионы РФ.

Подтверждено участие в COIFair-2016 полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Среди других участников и гостей COIFair-2016 и Форума «Москва-Пекин. Две страны — одно дело» ожидаются руководители и представители различных министерств и ведомств РФ, а также представители ведущих российских компаний, профильных ассоциаций и общественных организаций, заинтересованных в налаживании финансово-инвестиционных отношений с китайскими инвесторами.

На форуме китайским инвесторам представят российские проекты, также планируется обсуждение важнейших аспектов двустороннего сотрудничества России и Китая в сфере привлечения инвестиций.

Напомним, что ИА REGNUM выступает информационным партнёром форума «Москва-Пекин. Две страны — одно дело», который состоится с 20 по 21 октября 2016 года в Пекине. Организатором с российской стороны является Институт Экономики РАН и Международный Деловой клуб «Москва-Пекин». Форум пройдёт при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства энергетики РФ.