Ашхабад, 19 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Туркмении стартовала подготовительная кампания к президентским выборам, которые должны пройти в этой среднеазиатской стране в феврале 2017 года. Соответствующее распоряжение отдал президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного заседания, пишет «CA-news» .

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

«Это важное общественно-политическое событие должно пройти на высоком уровне, на широкой демократической и альтернативной основе с участием нескольких кандидатов», — подчеркнул туркменский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2016 года Совет старейшин и парламент Туркмении одобрили внесение в Конституцию этой страны поправок, отменяющих 70-летний возрастной предел для кандидатов на пост главы государства, а также продлевающих срок президентского правления с пяти до семи лет.

Отметим, что по мнению некоторых экспертов, принятие этих поправок в Основной закон позволяет Гурбангулы Бердымухамедову стать пожизненным президентом Туркмении.