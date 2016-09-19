Берлин, 19 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что осознает долю своей ответственности за поражение Христианско-демократического союза на выборах в региональный парламент Берлина, сообщает 19 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель заявила, что хотела бы повернуть время вспять, чтобы лучше приготовить страну к миллионному потоку мигрантов, который хлынул в Германию в 2015 году. Она добавила, что, если бы знала отношение граждан к такой политике, она бы учла их мнение.

Меркель также отметила, что, если граждане Германии хотят, чтобы в стране не было неконтролируемой и нерегулируемой миграции, то «это именно то, за что я продолжаю бороться».

Напомним, по предварительным результатам голосования социал-демократы набрали 21,6% голосов избирателей. Всего в региональный берлинский парламент проходят шесть партий. Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером Германии, занял второе место, получив 17,5% голосов.