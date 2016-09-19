Москва, 19 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Злоумышленник, расправившийся с 20-летней девушкой в сквере на Хамовническом Валу в центре Москвы, четыре раза ударил ее ножом в шею, пишут 19 сентября «Известия».

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Правоохранители отмечают, что неизвестный действовал крайне жестоко. Целью нападения на молодую девушку, работавшую флористом, было ограбление — преступник похитил ее вещи и скрылся с места преступления.

Предположительно, злоумышленник убил жертву из-за того, что она оказала ему сопротивление, передает ТВЦ. Девушка отказалась отдать грабителю свои вещи и стала звать на помощь, когда он напал на нее и стал вырывать сумку из рук. Тогда он нанес ей тяжелые ранения, от которых она скончалась на месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело молодой девушки с признаками насильственной смерти обнаружил в центре Москвы прохожий, гулявший с собакой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.