Строительство «квадрата» жилья в России подорожало до 41 тысячи рублей
Москва, 19 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья в России выросла до 41,1 тысячи рублей. Это следует из оперативных данных Росстата.
Показатель отражает среднюю цену строительства «квадрата» на российских стройках за первое полугодие 2016 года. В конце прошлого года стоимость строительства квадратного метра жилья в РФ составляла 39,1 тысячи рублей.
Регионом с самой дорогой стройкой стал Камчатский край — там стоимость строительства квадратного метра жилья за первые шесть месяцев текущего года составила 74,3 тысячи рублей. Другими регионами с наиболее дорогими стройками стали Сахалинская область (67,2 тысячи рублей за квадратный метр жилья), Ямало-Ненецкий автономный округ (65,8 тысячи рублей) и Якутия (61,1 тысячи рублей).
Субъектами РФ с наиболее низкой стоимостью строительства «квадрата» жилья стали Кабардино-Балкария (17,9 тысячи рублей), Дагестан (24,4 тысячи рублей), а также Курская область и Крым (по 25,5 тысячи рублей).
Показатель Москвы приблизился к общероссийскому уровню, составив 40,4 тысячи рублей, тогда как стоимость возведения квадратного метра жилья в Подмосковье оказалась выше московского более чем на 11 тысяч (51,7 тысячи рублей).
Как поясняют эксперты, высокая стоимость строительства жилья в ряде регионов обусловлена их географическим расположением и климатическими сложностями, а также логистикой и наличием в регионах производства строительных материалов. Общероссийский же рост цены строек связан с удорожанием стройматериалов по всем позициям.
Однако, как отмечал аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин, в целом не следует ожидать, что рост цен на стройматериалы приведет к росту стоимости недвижимости. По его словам, рыночные цены зависят не столько от себестоимости, сколько от спроса и предложения, поэтому целесообразнее следить за ставками по ипотеке. «Себестоимость возведения коробки здания, включая фундамент, наружную отделку, отделку общих зон и т.п., составляет от 25 тысяч до 40 тысяч рублей за квадратный метр, — уточнил Нигматуллин. — Доля в себестоимости, приходящаяся на цемент, составляет 4−8%, арматуру и прочий металл — 7−12%».
Сами застройщики прогнозируют резкий рост цен на жилье в 2017 году. В мае на форуме РБК «Недвижимость в России» член правления девелоперской компании «Группа ЛСР» Иван Романов отмечал, что рост цен на строительные материалы уже сейчас подталкивает финальные цены на жилье вверх на 5−7%. Кроме того, подорожание жилья, которое, по мнению эксперта, придется на вторую половину 2017 года, спровоцирует нехватка предложения. Это будет вызвано тем, что в условиях кризиса девелоперы замораживают или уменьшают метражи новых проектов. Как результат, стоимость жилья может вырасти по меньшей мере на 20−30%.