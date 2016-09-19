Москва, 19 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья в России выросла до 41,1 тысячи рублей. Это следует из оперативных данных Росстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Показатель отражает среднюю цену строительства «квадрата» на российских стройках за первое полугодие 2016 года. В конце прошлого года стоимость строительства квадратного метра жилья в РФ составляла 39,1 тысячи рублей.

Регионом с самой дорогой стройкой стал Камчатский край — там стоимость строительства квадратного метра жилья за первые шесть месяцев текущего года составила 74,3 тысячи рублей. Другими регионами с наиболее дорогими стройками стали Сахалинская область (67,2 тысячи рублей за квадратный метр жилья), Ямало-Ненецкий автономный округ (65,8 тысячи рублей) и Якутия (61,1 тысячи рублей).

Субъектами РФ с наиболее низкой стоимостью строительства «квадрата» жилья стали Кабардино-Балкария (17,9 тысячи рублей), Дагестан (24,4 тысячи рублей), а также Курская область и Крым (по 25,5 тысячи рублей).

Показатель Москвы приблизился к общероссийскому уровню, составив 40,4 тысячи рублей, тогда как стоимость возведения квадратного метра жилья в Подмосковье оказалась выше московского более чем на 11 тысяч (51,7 тысячи рублей).

Как поясняют эксперты, высокая стоимость строительства жилья в ряде регионов обусловлена их географическим расположением и климатическими сложностями, а также логистикой и наличием в регионах производства строительных материалов. Общероссийский же рост цены строек связан с удорожанием стройматериалов по всем позициям.

Однако, как отмечал аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин, в целом не следует ожидать, что рост цен на стройматериалы приведет к росту стоимости недвижимости. По его словам, рыночные цены зависят не столько от себестоимости, сколько от спроса и предложения, поэтому целесообразнее следить за ставками по ипотеке. «Себестоимость возведения коробки здания, включая фундамент, наружную отделку, отделку общих зон и т.п., составляет от 25 тысяч до 40 тысяч рублей за квадратный метр, — уточнил Нигматуллин. — Доля в себестоимости, приходящаяся на цемент, составляет 4−8%, арматуру и прочий металл — 7−12%».

Сами застройщики прогнозируют резкий рост цен на жилье в 2017 году. В мае на форуме РБК «Недвижимость в России» член правления девелоперской компании «Группа ЛСР» Иван Романов отмечал, что рост цен на строительные материалы уже сейчас подталкивает финальные цены на жилье вверх на 5−7%. Кроме того, подорожание жилья, которое, по мнению эксперта, придется на вторую половину 2017 года, спровоцирует нехватка предложения. Это будет вызвано тем, что в условиях кризиса девелоперы замораживают или уменьшают метражи новых проектов. Как результат, стоимость жилья может вырасти по меньшей мере на 20−30%.