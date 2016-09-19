Москва, 19 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что в условиях неопределенности и на фоне непростой экономической ситуации граждане страны доверяют партии «Единая Россия» и правительству. Это продемонстрировали выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Комментируя предварительные итоги выборов, глава государства назвал их «авансом», который народ выдал власти, и его «необходимо отработать». По его словам, результаты голосования — «это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри».

На выборах партия «Единая Россия» показала «хороший результат», считает президент РФ. Путин также отметил, что власти страны должны развивать в России многопартийную систему и слышать все политические силы, в том числе не прошедшие в Госдуму. Кроме того, необходимо поддерживать гражданское общество, включая «патриотически ориентированные НКО».

Напомним, по состоянию на 15:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.