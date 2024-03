Веллингтон, 19 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Голуби могут отличить слова от набора звуков, не имеющего смысла. К такому выводу пришли научные сотрудники Университета Отаго (город Данидина, Отаго, Новая Зеландия) и Рурского университета (город Бохум, Германия). С результатами исследования знакомит читателя журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

BradBeattie Голубь

Вывод сделан на основании экспериментов с голубями, которым предъявляли комбинации, составленные из четырёх букв английского языка. Учёные добились, чтобы в случае, когда буквы составляли настоящие слова, голубь стучал по специальному экрану клювом. Если буквы не образовывали слова и были бессмысленным сочетанием, птица должна была ударять клювом по специальному значку.

Как утверждают авторы статьи, голуби смогли отличить слова от набора звуков. Причём их осмысленный подход доказывает тот факт, что слова предъявлялись новые, то есть их разумность не была простым запоминанием.