Москва, 19 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В России по состоянию на 16 сентября в целом по стране собрано 104,2 млн тонн зерна, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2015 году — 85,1 млн тонн), сообщили в Минсельхозе РФ.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Урожайность составила 26,9 центнера с гектара (в 2015 году — 24,7 центнера с гектара). Зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 38,7 млн гектаров или 81,8% к посевной площади (в 2015 году — 34,4 млн гектаров).

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 9 млн гектаров или 52% к прогнозной площади сева (в 2015 году — 8,1 млн гектаров).

Читайте также: Ткачев: Россия может собрать в 2016 году до 110 млн тонн зерна

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России было собрано 105 млн тонн зерна. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что если погода в период уборочной компании будет хорошей, то может получиться до 110 млн тонн.

Отметим, уборочная страда в стране ещё не закончилась. Окончательных результатов по сбору зерна пока нет. Осталось убрать менее 20% посевных площадей.

Читайте также: Ткачев: Сбор зерна к 2020 году вырастет до 120 млн тонн