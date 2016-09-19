Москва, 19 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, задержанный по обвинению в коррупции и находившийся в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, помещен в СИЗО «Лефортово», передают 19 сентября «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как пояснил защитник полковника Александр Лебедевич, обычно задержанных сразу помещают в СИЗО, но в этом случае процедура затянулась. Перевод заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в «Лефортово» может означать, что его дело будет вести преимущественно ФСБ РФ, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Захарченко был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у него были изъяты 20 млн рублей. Затем при обыске в квартире сестры Захарченко была обнаружена иностранная валюта на сумму около 9 млрд рублей.