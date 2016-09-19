Москва, 19 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Российские власти должны слушать и слышать все политические силы страны, даже те, которые не прошли в парламент. Об этом 19 сентября в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Результаты голосования — это еще реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Какие выводы мы должны сделать? Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли. Мы должны и будем развивать многопартийную систему в РФ, поддерживать гражданское общество, включая патриотически ориентированные и неправительственные организации», — сказал Путин.

По его словам, «в экономике и социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на эффективное повышение и изменение структуры экономики и повышение отдачи от поддержки тех граждан, которые действительно нуждаются в поддержке со стороны государства».

Путин выразил надежду, что парламент совместно с правительством будут вместе работать над достижением означенных целей.

Напомним, по состоянию на 15:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.