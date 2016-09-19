Киев, 19 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. МИД Украины заявил о начале процедуры включения в санкционные списки лиц, участвовавших в организации и проведении выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщает пресс-служба МИД страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские санкции

Власти Украины передадут международным партнерам «перечень лиц, непосредственно причастных к организации избирательного фарса в Крыму» и тех, кто принимал участие в выборах, которые Киев считает незаконными. Киев потребует включения их в санкционные списки, говорится в сообщении МИД Украины.

В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что Россия нарушает нормы и принципы международного права, а полномочия четырех одномандатников, избранных в Крыму, и 225 парламентариев, избранных в Госдуму РФ по пропорциональной системе, «ничтожными и нелегитимными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев выступили против проведения выборов в Госдуму РФ на территории Украины и в Крыму, который Киев до сих пор считает своим. 25 августа МИД Украины распространил заявление, в котором сообщалось, что в Крыму организаторы проведения выборов в Государственную думу РФ несут уголовную ответственность.

В марте 2014 года полуостров Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% местных жителей высказались за выход из состава Украины. Выборы в Крыму прошли 18 сентября: открылось 1 тыс. 207 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей.