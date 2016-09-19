Москва, 19 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Россия во внешней политике будет ориентироваться на сотрудничество с партнёрами без агрессии. Об этом 19 сентября в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Во внешней политике мы, безусловно, будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальных интересов и обеспечении обороноспособности государства», — сказал Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму.

Напомним, по состоянию на 14:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.