Москва, 19 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. При проведении реформ в России нельзя допускать даже намёка на шоковую терапию. Об этом 19 сентября в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, при проведении преобразований в экономике нельзя «перекладывать всю нагрузку на плечи людей».

Напомним, по состоянию на 14:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.