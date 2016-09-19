Москва, 19 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Шведское издание Dagens nyheter со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам и военному планированию, сообщило 19 сентября о возрастании угрозы со стороны России, которое отмечают шведские военные. Подробности о том, в чем эта угроза состоит, не сообщаются — все данные об этой якобы существующей угрозе засекречены, обнародовать их без особого распоряжения правительства нельзя.

Bundesarchiv Нацистский преступник Адольф Гитлер

Якобы эти новые данные разведки о возможной угрозе со стороны Москвы повлияли на решение властей Швеции вернуть на остров Готланд в Балтийском море постоянный военный контингент. Сообщение СМИ прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«Для шведских политиков и СМИ миф о российской военной угрозе всегда был и остается инструментальным. Он используется тогда, когда нужно решить какие-то другие политические задачи.

Сейчас эта «угроза» используется для того, чтобы продавить присоединение Швеции к НАТО. Такая двойственная роль Швеции в системе безопасности Балтийского моря — с одной стороны нейтралитет, а с другой стороны четкое понимание своей линии на фронте против России — не нова.

Достаточно вспомнить, как лет десять назад именно Швеция была инициатором программы «Восточного партнерства», которая пыталась освоить постсоветское пространство в интересах ЕС и НАТО, но провалилась из-за безденежья. Именно многолетний премьер-министр Швеции, а затем глава МИД Швеции Карл Бильдт известен как радикальный русофоб.

Дело в том что именно Швеция в Скандинавии и на Балтике была той империей, которая проиграла конкурентную борьбу с Россией. Именно Швеция была той страной, которая, оставаясь формально нейтральной, экономически и ресурсно помогала Гитлеру в его борьбе против СССР. Вот и теперь Швеция хочет найти нового Гитлера в своей борьбе против России».