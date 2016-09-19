Москва, 19 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В России с 7 по 14 сентября численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2% и составила 892 тыс. 239 человек (по состоянию на 7 сентября 2016 года — 903 тыс. 070 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 79 регионах России.

В Чувашской Республике, Республике Северная Осетия, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Пензенской и Псковской областях.

По состоянию на 14 сентября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

Читайте также: Регионам России установят показатели по трудоустройству

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается более четырех месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 159 тыс. 624 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.

Читайте также: Число безработных в России снизилось на 0,7%