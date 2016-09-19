Ереван, 19 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. 18 сентября в 5 марзах (областях) Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным Центральной избирательной комиссии, в 317 общинах в общей сложности в выборах приняли участие 319 916 избирателей, или же 49,42% из внесенных в списки для голосования.

Photolure Девушка в футболке с изображением Араика Хандояна на избирательном участке в Цахкаовите

За некоторыми исключениями выборы прошли без сюрпризов. Выдвиженцы правящей Республиканской партии Армении (РПА): родственники влиятельных чиновников, бизнесменов, генералов и т.д., практически нигде не испытывали проблем, на их стороне был как административный ресурс, так и ставшие уже традиционными для выборов в Армении подкупы избирателей, «карусели» и вброс бюллетеней.

Даже Генпрокуратура Армении, которая традиционно лояльно относится к фальсификаторам, сообщила, что было изучено более 200 сообщений СМИ и публикаций неправительственных организаций по поводу возможных нарушений в ходе голосования на местных выборах в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Сюникской и Тавушской областях Армении. В результате 108 сообщений, которые очевидным образом содержали признаки преступлений, были направлены в территориальные отделения полиции для проверки. В итоге до суда дойдёт с десяток дел, а «отличившиеся» на выборах получат в виде наказания небольшие денежные штрафы, но всё равно для выборов в органы местного самоуправления (ОМС) озвученные цифры довольно внушительные.

Представители оппозиционных партий и омбудсмен Армении также зафиксировали ряд нарушений.

Напряженно прошли выборы в городе Эчмиадзине, где действующий мэр города, сын генерала Манвела Григоряна обвинил конкурента в нападении и стрельбе, но в результате инцидента двое из якобы нападавших были доставлены в больницу, а сам мэр не пострадал. В итоге сын генерала переизбрался на новый срок.

В селе Цахкаовит интрига заключалась в том, что на пост главы местной администрации баллотировался находящийся под арестом член группы «Сасна црер» Араик Хандоян. Он в июле вместе с соратниками захватил полк ППС в Ереване, удерживал там заложников, а после ареста неожиданно заявил о намерении принять участие в выборах в родном селе. Но неудачно. Хандоян занял лишь третье место.

В селе «Джрарат» действующий глава общины и племянник замначальника полиции Армении генерала Ераносяна, по словам лидера партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, путём террора, «каруселей» смог добиться перевеса над представителем руководимой им партией.

Что касается политических итогов, то местные политологи отмечают, что постепенно к выборам в органы местного самоуправления стала проявлять интерес и оппозиция. В некоторых случаях довольно успешно. К примеру, в общине с говорящим названием «Нор Кянк» («Новая жизнь») 29-летний представитель партии «Гражданский договор» смог выиграть у представителя РПА, действующего главы администрации, который руководил общиной 17 лет.

Как заметил политтехнолог Карен Кочарян, выборы в ОМС 18 сентября были борьбой местных феодалов. «Выборы ОМС, за исключением Ванадзора и Гюмри, для властей Армении не имеют значения. Власти в большей степени заняты выборами в Ванадзоре и Гюмри (пройдут 2 октября — ИА REGNUM ), так как там будет мини модель парламентских выборов будущего года», — сказал Кочарян.

Намеченные на 2 октября выборы во втором и третьем по величине городах Армении, согласно новой конституции, пройдут лишь по партийным спискам, как и парламентские выборы в апреле 2017 года.