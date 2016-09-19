Москва, 19 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Результаты выборов в Госдуму и первое место «Единой России» показали, что граждане РФ даже в условиях неопределённости выражают доверие партии и правительству. Об этом 19 сентября в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Вместе с тем, он отметил, что результаты выборов — это «аванс со стороны россиян», который «надо отработать».

Путин отметил, что для «правящей, ведущей политической силы» в лице «Единой России» результат на выборах — «хороший».

Глава государства также подчеркнул, что результаты выборов показали реакцию людей на антироссийские санкции и попытки раскачать ситуацию в стране извне.

Напомним, по состоянию на 14:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.