Москва, 19 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Пассажира метрополитена Москвы, который пытался спасти котенка на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии, оштрафовали на 1500 рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в столичной подземке.

Laurette57 Котёнок

ЧП произошло в субботу, 17 сентября, на станции «Римская».

«Со слов задержанного, он нарушил правила пользования метрополитеном из-за котёнка и спустился на рельсы, чтобы спасти его», — уточнил источник.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой установили, что молодой человек, рисковавший получить травму, был пьян.

«На него составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде, который влечёт за собой штраф до 1,5 тыс. руб», — отметил источник.

По данным СМИ, сотрудники полиции так и не обнаружили животного на рельсах.