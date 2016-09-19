Ярославль, 19 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. По итогам прошедших парламентских выборов партия ЛДПР заняла второе место в Ярославской области с результатом 17,36%. Этот процент оказался неожиданностью, особенно для оппозиционных партий, лидером среди которых, как правило, являлась КПРФ. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, с чем связывают успех либерал-демократов их политические оппоненты.

Андрей Потапов

По мнению члена Совета регионального отделения «Справедливая Россия» Анатолия Каширина, в пользу ЛДПР сыграли протестные настроения населения Ярославской области.

«Чисто протестное голосование, что и обидно. Очевидно, такая ситуация говорит о необходимости возвращения в бюллетени графы «Против всех», — отметил Анатолий Каширин.

Отчасти эту позицию поддерживает и лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, отметивший, что успех ЛДПР на прошедших парламентских выборах обусловлен раздражением и злостью жителей региона.

«Парадокс: руководитель территориального отделения ЛДПР баллотировался в одном одномандатном округе со мной, и проиграл в два раза — то есть, его показатель в два раза ниже моего. А показатель партии оказался выше. За счет чего? А сыграла роль нагнетаемая истерика, в том числе телевизионная, потому что была установка оттеснить КПРФ. Посмотрите — в любой передаче крик и истерика… И народ, недовольный жизнью, захотел крови и решил, что это сделает Жириновский», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев признается, что, несмотря на предсказуемый в целом результат выборов в регионе, «рывок» ЛДПР стал для него неожиданностью.

«ЛДПР во многом перехватил инициативу протестного голосования у коммунистов. Партия яркая, харизматичная, во многих регионах в последние годы сменившая команды. В Ярославской области тоже работает молодой политик, депутат региональной думы. Кроме того, избирательная кампания ЛДПР была одной из самых активных в регионе», — поделился своим мнением Павел Исаев.

Руководитель региональной партийной организации ЛДПР, депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов, в свою очередь, считает полученный процент голосов не удачей, а вполне закономерным результатом.

«Второе место нам очень приятно. Граждане сказали, что они верят ЛДПР. Нам было непросто вести избирательную кампанию в условиях небольшого бюджета — средств просто не было. Я простой русский парень — у меня нет денег, у меня нет бизнеса. Но я буду отстаивать интересы жителей Ярославской области в любом статусе — и как депутат областной думы, и как депутат Госдумы, если получу мандат ‑ и в любых инстанциях. Спасибо огромное нашим избирателям», — отметил Андрей Потапов.

Между тем, в количественном выражении настоящий и прошлый результаты ЛДПР сопоставимы. 18 сентября 2016 года второе место партии обеспечили 67 518 голосов. На парламентских выборах 2011 года ЛДПР заняла четвертую позицию, набрав 15,48% — при этом свои голоса за либерал-демократов отдали более 91 тысячи человек.