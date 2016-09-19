Мурманск, 19 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Около 6000 избирателей приняло участие в досрочном голосовании, организованном на территории Мурманской области в преддверии Единого дня голосования 18 сентября. Такую информацию, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции озвучил председатель местной Избирательной комиссии Антон Богомолов

«Проходило голосование на судах, находящихся в плавании, было задействовано около 128 избирательных участков, на 20 избирательных участков в ЗАТО Североморск использовались комплексы электронного голосования, как и ранее, — отметил Богомолов. — Североморская территориальная избирательная комиссия показала достаточно высокий класс применения этой техники и никаких существенных сбоев и нареканий к работе комплексов не возникало».

По словам Богомолова, на избирательных участках Мурманской области работало свыше 1500 наблюдателей. «Мы очень признательны представителям общественности, которые откликнулись и пришли вместе с нами на избирательные участки с избирателями для того, чтобы понаблюдать за процессом, высказать свои замечания, — отметил председатель мурманского Избиркома. — По состоянию на сегодняшний момент я могу констатировать, что каких-то серьёзных нареканий от общественников и наблюдателей мы не зафиксировали».

Как сообщало ИА, явка мурманских избирателей в Единый день голосования приблизилась к 40 процентам.