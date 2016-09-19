Пекин, 19 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Компания, поставляющая аккумуляторные батареи для Samsung Electronics Co Ltd, заявила, что один из смартфонов Galaxy Note 7, который загорелся в Китае, воспламенился из-за внешнего воздействия, сообщает 19 сентября Reuters.

Image Catalog Огонь

Компания Amperex Technology Limited (ATL) провела расследование случая возгорания смартфона в Китае совместно с компанией Samsung. ATL пришла к выводу, что батарея телефона не является причиной возгорания.

«Изучив сгоревший образец смартфона, мы сделали вывод, что причиной возгорания стал внешний источник, который привел к чрезмерному нагреву», — говорится в заявлении ATL.

Напомним, в социальных сетях Китая появилась информация о двух случаях возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Информация относительно причин второго случая возгорания пока отсутствует. Компания Samsung отказалась прокомментировать ситуацию.