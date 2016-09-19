Мадрид, 19 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. «Партия Путина «Единая Россия» одержала сокрушительную победу на выборах, — пишет испанский информационный портал 20 minutos. — Президент России отметил, что «даже при условии, что жизнь нелегка и существует много нерешенных проблем, люди голосуют за «ЕР». Пока есть некоторые разночтения в том, кто занял «призовые места» в этой гонке за голосами электората: одни источники говорят, что второй фракцией по численности в Думе будут ультранационалисты (так испанские журналисты называют ЛДПР — прим. ИА REGNUM ), а третьей — коммунисты, по данным из других источников, эти фракции меняются местами, но это не главное. Реально в ГД определяющие места займут представители четырех партий (считая социал-демократов), которые имели там вес и раньше».

Jedimentat44 Владимир Путин

«Путину обеспечено пятилетнее спокойствие в Кремле», — подводит итог издание.

«Путин вновь сокрушает всех соперников: реальная оппозиция не попадает в парламент», такой заголовок сопровождает аналитическую статью в электронном издании El Confidencial.

«Результаты выборов показывают, что ни экономические тяготы, ни санкции, ни другие проблемы не сказываются отрицательно на популярности российского президента, — главная мысль материала, вынесенная в подзаголовок. — Разочарование электората привело к падению показателя явки, однако на положении правящей партии это никак не отразилось: «Единая Россия» под формальным председательством Дмитрия Медведева будет иметь большинство в Думе, а три другие обладающие весом партии составят оппозицию, но по сути своей прокремлевскую».

«Русские говорят, что они не хотят быстрых перемен. Этнические, геополитические и другие факторы накладывают отпечаток на скорость осуществления преобразований в государстве. Особенно сильно на результаты выборов повлияло отношение россиян к украинскому кризису, противостоянию с Западом и аннексии Россией Крыма — именно это заставляло многих идти голосовать».

«Несмотря на то, что без нарушений не обошлось, власти уверены в том, что волнений 2011 года не повторится, — подводит итог издание. — Правительству не было смысла фальсифицировать результаты голосования, большинство электората и так было на стороне «ЕР».

«К утру понедельника были известны результаты обработки 94% бюллетеней — «Единая Россия» набирала 54% и получала абсолютное большинство в Думе. При этом было известно, что за три часа до закрытия участков явка составляла всего 39%, а к моменту окончания голосования выросла до 47%, — обращает внимание El Mundo. — В 2011 году «Единая Россия» набрала 49%. И тогда опрос, проведенный «Левада-центром» незадолго до голосования, показывал, что за «ЕР» собирается отдать свои голоса только 31% электората. Разница в этих показателях и спровоцировала в тот момент мощные протесты. Но незадолго до нынешних выборов «Левада-центр» был признан иностранным агентом, и это снизило опасность возникновения волнений».

«Единственным ценным активом «Единой России» является Путин, — цитирует газета некоего Александра из Партии пенсионеров, которого, надо полагать, московский корреспондент издания Хавьер Колас повстречал поблизости от одного из избирательных участков столицы. — Стоит Путину покинуть партию, как она перестанет существовать. Но пока Путин с ней, и за голоса населения «ЕР» беспокоиться не придется».