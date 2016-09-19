Севастополь, 19 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 17 из 43 существующих в Севастополе ГУПов будет либо акционированы, либо реорганизованы в государственные бюджетные учреждения (ГБУ). Об этом на аппаратном заседании 19 сентября заявил заместитель губернатора Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карло Боссолини. Вид Севастополя.

Власти города считают, что государственные предприятия следует реформировать в более эффективные формы собственности. Вице-губернатор отметил, что изменение системы ГУПов пока не коснется предприятий, работающих в сфере ЖКХ.

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Планируется, что шесть предприятий будут реорганизованы в ГБУ исходя из того, что ГБУ имеют значительную эффективность в выполнении госзаказа по сравнению с ГУПами. Это ГУП «Севавтодор», «Севгорсвет», предприятия, занятые похоронным делом, землеустройством и геодезией и другие.

Еще восемь ГУПов, работающие в рыночном сегменте экономики, изменят форму собственности и станут либо АО, либо ООО.

Реорганизация существенно повысит их конкурентоспособность и эффективность, и позволит привлекать кредиты для своей деятельности, считают в правительстве. В эту группу вошли «Севастопольский винзавод», «Аэропорт Севастополя», «Севтелеком», предприятия, управляющие рынками и оптовой торговлей, автозаправками, пансионатами, аптечной сетью.

Переход этих предприятий потребует проведения аудита деятельности и инвентаризации имущества, и даже после этого «100% акций или долей в ООО останутся в собственности города», полагают в правительстве.

«Решение о привлечении частного инвестора может быть принято только после закона о приватизации и утверждения прогнозного плана приватизации. Без этого никакое имущество из собственности города уйти не может. 100% акций или долей в ООО останутся в собственности города», — заверил чиновник.

Еще три ГУПа, которые, как считает Пономарев, «не ведут хозяйственной деятельности и убыточны». Например, к таким отнесли ГУП «Океанологический центр».

Власти города планируют закончить реорганизацию к лету 2017 года. Решения о судьбе девяти предприятий сферы ЖКХ будут приняты в соответствии с госпрограммой реформирования жилищно-коммунального хозяйства — переданы в концессию.

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