Севастополь сокращает количество ГУПов
Севастополь, 19 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 17 из 43 существующих в Севастополе ГУПов будет либо акционированы, либо реорганизованы в государственные бюджетные учреждения (ГБУ). Об этом на аппаратном заседании 19 сентября заявил заместитель губернатора Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Власти города считают, что государственные предприятия следует реформировать в более эффективные формы собственности. Вице-губернатор отметил, что изменение системы ГУПов пока не коснется предприятий, работающих в сфере ЖКХ.
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Планируется, что шесть предприятий будут реорганизованы в ГБУ исходя из того, что ГБУ имеют значительную эффективность в выполнении госзаказа по сравнению с ГУПами. Это ГУП «Севавтодор», «Севгорсвет», предприятия, занятые похоронным делом, землеустройством и геодезией и другие.
Еще восемь ГУПов, работающие в рыночном сегменте экономики, изменят форму собственности и станут либо АО, либо ООО.
Реорганизация существенно повысит их конкурентоспособность и эффективность, и позволит привлекать кредиты для своей деятельности, считают в правительстве. В эту группу вошли «Севастопольский винзавод», «Аэропорт Севастополя», «Севтелеком», предприятия, управляющие рынками и оптовой торговлей, автозаправками, пансионатами, аптечной сетью.
Переход этих предприятий потребует проведения аудита деятельности и инвентаризации имущества, и даже после этого «100% акций или долей в ООО останутся в собственности города», полагают в правительстве.
«Решение о привлечении частного инвестора может быть принято только после закона о приватизации и утверждения прогнозного плана приватизации. Без этого никакое имущество из собственности города уйти не может. 100% акций или долей в ООО останутся в собственности города», — заверил чиновник.
Еще три ГУПа, которые, как считает Пономарев, «не ведут хозяйственной деятельности и убыточны». Например, к таким отнесли ГУП «Океанологический центр».
Власти города планируют закончить реорганизацию к лету 2017 года. Решения о судьбе девяти предприятий сферы ЖКХ будут приняты в соответствии с госпрограммой реформирования жилищно-коммунального хозяйства — переданы в концессию.
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