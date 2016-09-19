Грозный, 19 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Чечне большинством голосов избирателей на выборах в парламент республики одержала победу партия «Единая Россия». За нее отдали голоса 91,08% избирателей региона. Такие данные приводит 19 сентября Центризбирком РФ по состоянию на 12:00.

Michael Bushmin Чечня

Остальные три партии набрали менее 5% голосов. «Справедливой России» досталось 4,62% голосов избирателей, КПРФ — 3,20%. За «Патриотов России» проголосовали 0,95%.

В новом парламенте региона будет работать 41 депутат. Общее число претендентов на депутатский мандат в парламент Чечни составляло 208 человек. Самый многочисленный список у «Единой России» — 62 кандидата. В списке регионального отделения партии «Патриоты России» 51 человек, у КПРФ — 52 кандидата. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в своем списке представила 43 кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Чечне проходили при высокой явке. На участки для голосования 18 сентября к 18:00 пришли 83,8% от общего числа избирателей — всего 582 864 человека. Напомним, выборы депутатов в парламент Чечни третьего созыва в 2013 году также прошли при высокой явке. В них приняли участие свыше 92% избирателей республики. Партия «Единая Россия» получила 85,94% голосов, партия «Справедливая Россия» — 7,27% и «Патриоты России» — 5,07%.

Таким образом, в предыдущем составе парламента работали 37 депутатов от «Единой России», три от «Справедливой России» и один от «Патриотов России».