Цхинвал, 19 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Южной Осетии сегодня отмечают День государственного флага. На восточной окраине Цхинвала под звуки государственного гимна состоялась торжественная церемония поднятия осетинского триколора. Восьмиметровое полотно военнослужащие роты почетного караула Минобороны установили на флагштоке высотой 30 метров.

Флаг Южной Осетии

Впервые День флага в Южной Осетии отметили в 2013 году. С тех пор праздник ежегодно отмечается накануне одного из главных государственных праздников — Дня Республики.

«С конца 90-х народ Южной Осетии начал свою борьбу за независимость. Защитники отечества шли под этим флагом в неравный бой с грузинским фашизмом. Молодое поколение, которое едва владело оружием, целовали этот флаг и уходили на войну. Мы не должны забывать об этом», — сказал президент Леонид Тибилов, выступая на церемонии.

Он отметил, что осетинский триколор несет в себе самые высшие ценности человечества — справедливость, чистоту, могущество и благополучие.

«Я бы хотел, чтобы мы сохранили все эти ценности», — добавил он.

Парламент республики в ноябре 1990 года утвердил бело-красно-желтый флаг в качестве государственного символа. Белый цвет олицетворяет чистоту, справедливость, славу, красный — отвагу, золотой или желтый — счастье, благосостояние и процветание.