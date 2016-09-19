Мурманск, 19 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Мурманский берег

По выборам депутатов Государственной думы в Мурманской области в настоящий момент обработано свыше 96% протоколов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил председатель местной Избирательной комиссии Антон Богомолов.

«Мы можем констатировать, что явка приблизилась к 40%, — подчеркнул председатель избиркома. — Напомню, избиратели в основном получили четыре бюллетеня, два из них были за партийные списки по выборам в Облдуму и Госдуму, и два были одномандатники по тем округам, которые были сформированы. По предварительным данным, «Единая Россия» получает по выборам в Госдуму 42% голосов, ЛДПР — 20%, КПРФ — чуть больше 11, «Справедливая Россия» — 8,78%. Остальные партии не набирают у нас и 5%».

Озвучил Богомолов и последние данные о выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в Мурманской области.

«Относительно итогов голосования по одномандатному избирательному округу №128, в результате обработки 96% протоколов кандидат Алексей Веллер набирает 44,15% голосов, Максим Белов — 15%, Степахно — 12%, Макаревич — 10%, Морарь — 4,42%, Дроздов — 3%, Пахомов — 2,76%, Капитонов — 1,79%, — сообщил глава мурманского избиркома. — Напоминаю, что это только предварительные данные».

По выборам депутатов Мурманской областной думы, как отметил Богомолов, сейчас избиркомом обработано 77% протоколов, явка избирателей составила 39,3%.

«Голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» получает 39,4% голосов, ЛДПР — 21%, КПРФ — 12%, «Справедливая Россия» — чуть больше 10%, остальные партии — менее 5%, — сообщил глава избиркома. — И по предварительным нашим подсчётам, распределение депутатских мандатов по итогам голосования по спискам будет следующим: «Единая Россия» получает девять мандатов, ЛДПР — четыре, КПРФ — два, «Справедливая Россия» — один».

Предварительно по одномандатным округам все мандаты получили кандидаты от партии «Единая Россия», отметил Богомолов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам голосования, количество избирателей, внесённых в список, на момент окончания голосования в Выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва составило 611 716.