Майкоп, 19 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Жители Адыгеи сделали свой выбор и проголосовали за новый состав Государственного совета-Хасэ республики. Согласно предварительным итогам голосования, которые республиканский центризбирком озвучил по состоянию на 11:00 19 сентября, за бортом остались только «Коммунисты России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Mark Surman Коммунистическая партия

Читайте также: В Адыгее начался подсчет голосов на выборах в Госдуму и Госсовет-Хасэ

Для прохождения в парламент партия не набрала необходимых 3% голосов. За нее проголосовали только 2,26% избирателей.

Лидирует партия «Единая Россия». Предварительный итог — поддержка 61,44% избирателями или более 85,7 тыс. избирателей. На второй позиции КПРФ с 14,44% голосов, тройку лидеров замыкает ЛДПР, за которую проголосовали 13,02%. Партия «Справедливая Россия» заручилась поддержкой 6,42% избирателей в республике.

Также по теме: В Адыгее проходят выборы в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ

Явка на 18:00 составила 41,5% или более 141,3 тыс. человек. Голосования проходило на 264 избирательных участках.

Напомним, в новом составе Государственного совета-Хасэ республики будет избрано 50 депутатов вместо нынешних 54. Избирали их по смешанной системе. Число парламентариев, избирающихся по одномандатным округам и по единому округу, будет одинаковым — по 25 депутатов в соответствии с законодательством. Всего на депутатские мандаты претендовали 538 кандидатов. Списки кандидатов зарегистрировали пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России».

Добавим, что в эту избирательную кампанию республика впервые получила возможность претендовать на два депутатских кресла — по одномандатному избирательному округу и по партийным спискам. До сих пор в Госдуме республику представлял один депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Адыгее состоялись выборы депутатов Государственной думы России, депутатов Государственного Совета-Хасэ республики шестого созыва, а также выборы глав муниципальных образований и депутатов советов народных депутатов в населённых пунктах Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Тахтамукайского и Теучежского районов.