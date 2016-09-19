Москва, 19 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Кремле не смогли подтвердить информацию СМИ о создании в Российской Федерации (РФ) министерства государственной безопасности (МГБ). Об этом сообщил в понедельник, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, может ли он подтвердить процесс реформы силовых ведомств, в результате которой в РФ будет создано единое министерство государственной безопасности.

19 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств, которую планируется осуществить до президентских выборов 2018 г.

По информации издания, в рамках реформы предполагается на основе Федеральной службы безопасности создать Министерство госбезопасности, включив в него Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки.

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