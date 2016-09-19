Астана, 19 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Государственный долг Казахстана по состоянию на 1 июля 2016 года достиг 11 триллионов тенге (2,2 трлн руб.). Об этом сегодня, 19 сентября, на правительственном часе в Мажилисе (нижняя палата) парламента сообщил министр национальной экономики страны Куандык Бишимбаев.

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Если перевести государственный долг Казахстана в доллары и поделить его на население республики, которое на сегодняшний день составляет 17 964 537 человек, то получится, что каждый казахстанец должен по 1827 долларов (118 807 рублей), в том числе и 726 младенцев, родившихся сегодня.

Отметим, что среднемесячная заработная плата в Казахстане, по официальным данным, составляет 142 349 тенге (28 469 руб) или же 419 долларов. То есть для того, чтобы рассчитаться с внешними долгами страны, каждому казахстанцу, включая младенцев, нужно бесплатно отработать около 5 месяцев.

При этом не стоит забывать, что численность экономически занятого населения во втором квартале 2016 года в Казахстане составила лишь 8 484 900 человек. Если разделить государственный долг на количество работающих казахстанцев, то получится цифра в 3824 доллара (248 576 руб.). Исходя из этого выходит, что всем работающим казахстанцам для погашения госдолга пришлось бы бесплатно работать на протяжении 9 месяцев.

Однако, по словам Бишимбаева, ситуация не такая тревожная, как кажется.

«На сегодня госдолг Казахстана находится на самом низком уровне по сравнению с другими странами мира. По состоянию на 1 июля совокупный госдолг составляет 11 триллионов тенге или 24% к внутреннему валовому продукту (ВВП)», — успокоил министр.

При этом он подчеркнул, что для поддержания комфортного уровня госдолга планируется снижение дефицита республиканского бюджета до 1,2% к ВВП в 2017 году с последующим снижением до 1% к ВВП в 2019 году.

Министр также отметил, что рост ВВП Казахстана за восемь месяцев 2016 года составил 0,3 процента.

«После проведенной корректировки курса тенге в августе 2015 года, на фоне резкого снижения цены на нефть, мы преодолели один из самых тяжелых периодов со времен финансового кризиса 2008 года. Динамика роста экономики была нестабильная. После падения темпов экономического роста в течение первых пяти месяцев 2016 года, с июня наметился положительный рост экономики», — сказал Бишимбаев.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса парламента высказали свои опасения по поводу роста государственного долга. В частности депутат Аманжан Жамалов 15 сентября на обсуждении ряда законопроектов, связанных с формированием бюджета на предстоящие три года, заметил, что затраты на обслуживание долга уже превышают отдельные важные статьи расходов бюджета.

«С 2008 года государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства с 2,2 млрд долларов США вырос на сегодняшний день до 32 с лишним миллиардов долларов (от примерно 143 млрд рублей до 2 трлн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Затраты на обслуживание долга увеличились за 4 года почти в 8 раз и уже превышают отдельные важные статьи расходов бюджета. Например, такие, как на образование и медицину. Резкое увеличение государственного долга серьезное давление на устойчивость бюджета оказывает, и особенно это опасно для сохранности средств Нацфонда Казахстана», — отметил депутат.

В ответ министр Бишимбаев заверил депутатов, что правительство контролирует этот вопрос.

«Цели по увеличению долга до 90−100% нет. Сегодня у нас, действительно, есть определенный рост, он связан в том числе и с реализацией ряда программ, падением доходов, мы привлекаем займы длинные, мягкие от международных финансовых организаций, пока мы видим, что правительственный долг на уровне 21%, государственный — на уровне 24%. Эта разница, прогноз на 2017 год, она связана с тем, что Нацбанк активизировал свою деятельность на внутреннем рынке по выпуску краткосрочных нот», — объяснил министр.

Он также пояснил структуру долга: «Сегодня из нашего общего национального долга половина — это внешние, половина — внутренние. То есть 10% от ВВП — это внешний долг, что находится на таком контролируемом параметре».