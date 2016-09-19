Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Подведены практически окончательные итоги по выборам на одномандатных округах в думу ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в югорском избиркоме.

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

Явка на выборах в региональный парламент составила 38%. В думу Югры попадает из 19 одномандатников попадает 17 «единороссов».Леонид Михалко набрал на своём участке 69% голосов избирателей, Петр Созонов — 52%, Андрей Осадчук — 39%, Василий Филипенко — 64,47%, Сергей Дегтярев — 66,34%, Сергей Елишев — 43,18%, Александр Сальников — 40,78% Юрий Важенин — 58,53%, Илья Кандаков — 46,29%, Ринат Айсин — 49,07%, Любовь Малышкина — 44,8%, Андрей Филатов — 50,7%.

Представители других партий Александр Филипенко из КПРФ набрал на своем участке 51,43%, Игорь Винников из ЛДПР — 33,3%.

Напомним, дума ХМАО состоит из 38 представителей: 19 избираются по одномандатным округам, и еще 19 — по партийным спискам.