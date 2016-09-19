Париж, 19 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Геометрия тела зародыша, формирующаяся на начальных стадиях развития эмбриона, влияет на конечную форму организма человека или животных. К такому выводу пришли французские специалисты, изучающие процесс морфогенеза — возникновения и развития органов и частей тела в период эмбрионального развития, результаты исследования опубликованы на сайте bioRxiv.org.

mamaikroha.ru Эмбрион

Как известно, в ходе морфогенеза зародыш проходит через последовательные стадии сложных изменений и в конце концов приобретает заданную форму. Ранее ученым удалось понять, каким образом определенные гены влияют на активность ключевых молекул, ответственных за этот процесс.

В частности на поведение белка под названием миозин, который является главным компонентом мышечной ткани. Однако не было известно, как именно формируются новые структуры и органы зародыша.

Исследователи из Университета Гренобль-Альпы изучили развитие зародыша дрозофилы, наблюдая за стадией его удлинения. Их интересовал процесс перемещения клеток внутри зародыша.

Оказалось, что от определенной геометрии тела зародыша, которая формируется на начальном этапе развития, зависит дальнейшее распределение белка в тканях. Понять процесс перемещения клеток при морфогенезе ученые смогли путем поиска решений для дифференциальных уравнений, которые описывают поведение тела с изменяющейся формой и жидкостей.