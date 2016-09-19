Красногорск, 19 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В пяти муниципалитетах Московской области стартовал отопительный сезон. Однако пока тепло дали лишь на объектах социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

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«По состоянию на понедельник пуск тепла на объекты социальной сферы состоялся в отдельных населенных пунктах Дмитровского, Истринского, Сергиево-Посадского, Чеховского районов, а также городского округа Химки. Уже в ближайшие часы перечень муниципалитетов Подмосковья, начавших отопительный период, будет расширяться», — пояснил Пестов.

Он также отметил, что решение о начале отопления объектов принимается местными органами власти, но с учетом пожеланий жителей. Таким образом, отопление включат оперативно, если жители обратятся в муниципальные органы власти с заявлениями о том, что в их домах стало ощутимо холодно.

Напомним, федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления на социальных объектах и в жилом фонде: температура воздуха в течение пяти дней должна удерживаться на отметке не выше 8 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 сентября, сфера жилищно-коммунального хозяйства Московской области была готова к осенне-зимнему периоду на 88%.