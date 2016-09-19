Белгород, 19 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Белгородской области на одном из избирательных участков в Белгородском муниципальном районе был зафиксирован вброс бюллетеней. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Неизвестные, воспользовавшись моментом, когда в помещении не было наблюдателей, вбросили бюллетени в стационарные ящики для голосования. «Однако один из наблюдателей, покидая помещение для голосования, оставил включенной камеру мобильного телефона, поэтому весь процесс вброса был записан на видео. Позже при просмотре видео на своем телефоне наблюдатель обнаружил эту запись и незамедлительно передал ее в прокуратуру. Из прокуратуры данная информация поступила в избирательную комиссию Белгородской области», — рассказала Памфилова.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Результаты голосования на этом участке отменены из-за нарушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 18 сентября голосовали за депутатов Госдумы седьмого созыва. Явка на 18:00 составила 54,72%. Партия «Родина» набрала 1,2% голосов, «Коммунисты России» — 1,9%, Партия пенсионеров — 1,7%, «Единая Россия» — 54,6%, ЛДПР — 13,7%, КПРФ — 14,8%, «Справедливая Россия» — около 7% голосов. «Зеленые», «Гражданская платформа», ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко» и «Патриоты России» не смогли набрать по региону и одного процента голосов.

В одномандатном округе №75 первым стал единоросс Сергей Боженов (52,82%), за ним следуют справедливоросс Юрий Селиванов (12,28%) и кандидат от КПРФ Валерий Шевляков (9,76). В округе №76 лидирует единоросс Андрей Скоч (72,96%), за ним следуют представитель КПРФ Станислав Панов (9,51%) и представитель ЛДПР Константин Климашевский (5,43%).