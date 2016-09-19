Севастополь, 19 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Непонимание избирательной процедуры помешало 9 тысячам севастопольцев реализовать своё избирательное право. Об этом заявил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев, пишут 19 сентября «Примечания».

Davide Restivo Недопонимание

«Уезжая к месту нахождения в период голосования 18 сентября, некоторые не позаботились взять открепительные удостоверения, ну, и целый ряд других моментов», — заявил Медведев.

По его словам, избиратели Севастополя должны были «самостоятельно определиться за 20−60 дней до голосования и зарегистрировать себя в территориальных комиссиях».

Таким образом, «не совсем правильное понимание ситуации» горожанами привело к тому, что многие из них не нашли свои фамилии в списках избирателей в единый день голосования 18 сентября, заключил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Севастополе явка избирателей на выборах 18 сентября, по данным на 20:00 мск, составила 45,67% или 144 тыс. 788 человек. Врио губернатора Дмитрий Овсянников по окончании голосования прогнозировал явку в 50%.

Первоначально общее число избирателей называлось в 307 тыс. 077 человек, однако, как сообщал севастопольский новостной портал Forpost, в связи с «потерянными» девятью тысячами избирателей общее число было скорректировано до 316 тыс. 997.