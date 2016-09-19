Москва, 19 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Результаты прошедших выборов в Госдуму VII созыва оказались неожиданными для ЦИК, заявила Элла Памфилова.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

«Я уверена, что большинство членов комиссии (ЦИК) такого результата не предполагали. Мы тут между собой обсуждали, для нас это полная неожиданность», — отметила Памфилова.

«Лично я ни чем не могу объяснить (успех «Единой России»), кроме того, что мы видим. Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть», — сказала Памфилова в ходе брифинга.

«Если у кого-то есть какие-то сомнения, пожалуйста, милости просим к нам в гости», — сказала она.

«Единая Россия» получила в Госдуме конституционное большинство. По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получает 343 мандата (76,22% мест).

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