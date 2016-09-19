Вашингтон, 19 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Больница «Врачей без границ» в Йемене была разбомблена высокоточными бомбами серии Paveway, произведенными в США, сообщает France-Presse со ссылкой на правозащитную организацию Amnesty International.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

К такому заключению пришли эксперты на основе фотографий с места происшествия, в частности, у них был снимок стабилизатора бомбы. Представитель Amnesty International Филипп Лютер призвал США и Великобританию прекратить снабжение коалиции оружием.

Напомним, в больнице в провинции Хадджа на севере Йемена с июля 2015 года работает персонал международной организации «Врачи без границ» (MSF). Жертвами авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией в августе 2016 года стали 19 человек.