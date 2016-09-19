Джакарта, 19 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Компания Alphabet Inc, принадлежащая Google, может выплатить более $400 млн неуплаченных налогов за 2015 год, если будет доказан факт уклонения от уплаты налогов, заявил старший налоговый чиновник Индонезии, сообщает 19 сентября Reuters.

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Налоговая служба посетила местный офис компании Google в Индонезии 19 сентября, сказал глава отдела налоговой инспекции по особым делам Мухаммад Ханиф. Налоговая служба считает, что Google выплатила менее 0,1% суммы причитающегося налога в 2015 году.

«Компания Google утверждает, что выплатила налоги в соответствии со своим налоговым планом. Налоговое планирование является законным, но агрессивное налоговое планирование, когда страна, в которой компания зарабатывает прибыль, ничего не получает, — незаконно», — сказал Ханиф.

Напомним, все чаще звучат обвинения налоговых служб по всему миру, что компании Apple и Google занижают суммы налоговых выплат. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обязала компанию Apple выплатить $14,6 млрд неуплаченных налогов правительству Ирландии.