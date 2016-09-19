Париж, 19 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Власти Франции не намерены признавать результаты выборов в Госдуму РФ в Крыму, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом, как передает RT, сообщает заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Эйфелева башня

«Франция не признаёт ни законность организации, ни результаты голосования, которое прошло в Крыму 18 сентября», — заявил он.

При этом Жиоржини добавил, что официальный Париж считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией незаконным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители Крыма впервые выбирали депутатов Государственной думы РФ. В республике открылись более 1 200 избирательных участков. Средняя явка избирателей в Крыму и Севастополе на выборах-2016 составила более 40%.

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