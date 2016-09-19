Париж не признает результаты выборов в Госдуму в Крыму
Париж, 19 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Власти Франции не намерены признавать результаты выборов в Госдуму РФ в Крыму, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом, как передает RT, сообщает заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини.
«Франция не признаёт ни законность организации, ни результаты голосования, которое прошло в Крыму 18 сентября», — заявил он.
При этом Жиоржини добавил, что официальный Париж считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией незаконным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители Крыма впервые выбирали депутатов Государственной думы РФ. В республике открылись более 1 200 избирательных участков. Средняя явка избирателей в Крыму и Севастополе на выборах-2016 составила более 40%.
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