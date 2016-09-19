Москва, 19 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Результаты выборов могут быть отменены на трех избирательных участках, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Предварительно могу сказать, что на избирательном участке 2211 в Нижегородской области результаты голосования признаны недействительными. Избирком Автозаводского района Нижегородской области заявил о нарушениях. Нижегородцы сработали оперативно», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что речь идет также об участке 1958 в Ростовской области.

Кроме того, она добавила, что результаты голосования еще по нескольким участкам в трех регионах находятся под вопросом и также могут быть признаны недействительными.