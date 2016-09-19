Тамбов, 19 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Представитель партии «Родина», по предварительным данным, получил мандат в Тамбовской областной думе. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM. Причем, практически нигде в других регионах партия не добилась таких высоких результатов.

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По данным на середину 19 сентября, «Родина» получила 6,55% голосов. Партия обогнала «Справедливую Россию», за которую проголосовало только 5,25% избирателей.

Лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила 65,49% голосов. КПРФ получила 11,56% голосов и стала второй. ЛДПР — третья с результатом 8,49%.

В одномандатных округах победили только представители «Единой России».

ИА REGNUM напоминает, что также в регионе прошли выборы в Госдуму РФ. В них победила «Единая Россия». В округе №177 за партию власти проголосовали 70,75% избирателей, в округе №178 — 65,05%. В одномандатных округах также лидируют представители партии «Единая Россия».