Лондон, 19 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. «Результаты выборов никого не удивили, — констатирует The Independent. — Бесспорный лидер, как и ожидалось, сохранил свою власть в стране. Хотя свидетельства о подтасовках на избирательных участках есть. В частности компания «Голос» получила, по словам ее представителя Романа Удота «потоки сообщений о нарушениях, но не смогла их озвучить через официальные каналы. Удот сообщил, что у них «нет возможности бороться с нарушениями через суд или с помощью правоохранительных органов», но зато они могут привлекать к этому внимание общественности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неявка из-за санкций

«Либеральные оппозиционные партии, как и предполагалось, не преодолели 5%-ный барьер, позволяющий занять места в Думе, но возможно, кто-то из их представителей выиграет в одномандатных округах, — звучит слабая надежда. — Остается дополнить, что в Крыму были зафиксированы вспышки протестов против выборов, которые здесь Россия проводила впервые с 2014 года».

«Путинская партия побеждает на выборах, несмотря на низкую явку, — вторят коллегам из Independent анонимные авторы в The Telegraph. — Неполный подсчет голосов показывает, что ЕР наберет почти 50% голосов. По всей видимости, ни одной из двух партий, выступающих против Путина, избирательный барьер не преодолеет. Путин признал, что явка была ниже, чем прошлый раз, но считает, что все же она была достаточно высока».

«Хотя по сведениям независимых наблюдателей в ходе голосования зафиксировано около 2000 нарушений на различных участках, крупных скандалов не было. Кремлевские чиновники надеются избежать повторения событий 2011 года, когда страну охватило массовое протестное движение, — заключает издание. — Власти перед выборами предприняли несколько шагов, чтобы продемонстрировать кажущуюся прозрачность избирательного процесса. Для этого главой ЦИК утвердили известную правозащитницу Эллу Памфилову».

«После того, как были обработаны 90% бюллетеней, ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что «Единая Россия» победила, — сообщает The Daily Express. — В этот момент доля проголосовавших за нее составляла 54,2%. Таким образом, партия, которую создал Путин и которой фактически управляет Путин, продолжает доминировать в нижней палате российского парламента».

«Явка была низкой — всего 47% избирателей явилось на участки для голосования, — отмечает корреспондент Леда Рейнольдс. — Это объясняется апатией населения, переживающего экономические трудности, усиленные антироссийскими санкциями».

Таблоид в качестве видеосопровождения размещает ролик из интернета, на котором некие женщины вбрасывают в урну на одном из ростовских участков пачку бумажных листов из стоящей рядом коробки. Видео должно привлечь внимание читателей фактом наличия «подставы», однако само издание употребляет известное всем слово fake по отношению к размещенному сюжету и на всякий случай сомневается в его подлинности.