Челябинск, 19 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В столице Южного Урала начал работу второй сезон проекта «Твори кино», дебютировавший в Челябинске в прошлом году. Попробовать себя в режиссуре короткометражных фильмов сможет любой желающий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении молодежной политики Челябинской области.

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Открытие состоялось 16 сентября в Уральском государственном университете физической культуры (УралГУФК). Организаторами выступили областное управление молодежной политики министерства образования и науки, ОГБУК «Челябинский областной киноцентр им. С.А. Герасимова», МБУК «Центр историко-культурного наследия города Челябинска». На встречу пришли порядка 60-ти человек, перед собравшимися выступали руководители проекта.

В отличие от сезона 2015 года, на этот раз эксперименты в режиссуре можно будет поставить не только в документальном кино, но и в игровом. Участников проекта познакомят не только с основами режиссёрской профессии, но и с актерским мастерством, работой сценаристов и с продюсированием. По истечение трёх месяцев, в течение которых с ними будут работать профессионалы, участники проекта смогут представить свои ленты.

Своей задачей организаторы ставили популяризацию уральского и российского кино, а также поиск талантов в этой сфере. В прошлом году были отобраны лучшие фильмы проекта и показаны на кинофестивале «За!» (номинация «Люблю Урал») и на других площадках страны. По результатам прошедшего сезона были получены гранты на проходящих форумах, всероссийском — «Территория смыслов на Клязьме» и уральском — «Утро».

Комментируя запуск второго сезона «Твори кино», руководитель проекта Ирина Власова отметила актуальность такой задачи как обучение съемкам качественных картин всех, кто стремиться к этому.

«Несколько фильмов, созданных выпускниками первого сезона, уже приняли участие в кинофестивалях различного уровня», — сказала она.

Как пояснил замминистра образования и науки Челябинской области Борис Бобровский общая сумма грантов на проект составила 300 тыс. рублей. Данный проект рассчитан на молодых людей, но и не закрыт для всех желающих. В течение трех месяцев в группах из четырёх-шести человек дважды в неделю будут проходить занятия по изучению мастерства кинематографа. Лучшие работы будут представлены на ежегодном фестивале «За!».

Напомним, всероссийский молодёжный образовательный летний форум «Территория смыслов на Клязьме» в этом году состоялся во второй раз. Инициатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проходит неподалеку от реки Клязьма в Камешковском районе (Владимирская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году «Территория смыслов» запомнилась выступлением прибывшего на мероприятие председателя правительства России Дмитрия Медведева. Общаясь с участниками форума, он посоветовал учителям, жалующимся на низкие зарплаты, идти в бизнес. «Меня часто об этом спрашивают: и по учителям, и по преподавателям. Знаете, это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — сказал Медведев.

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Отметим, что на встрече не прозвучали смысловые цели проекта, по-видимому, обозначив полную свободу творчеству будущих деятелей кино. Остается лишь надеяться, что участники проекта не будут использовать деньги, выделенные государством, на бессмысленные постановки, либо и вовсе на проекты разрушающие культурную основу общества. Отрицательным примером могут послужить опера «Тангейзер», выполненная новосибирским режиссером Тимофеем Кулябиным, который использовал эротические сцены, оскорбляющие чувства верующих, на сцене государственного театра, и деятельность пермского «Театр-Театр», под руководством Бориса Мильграма (сподвижника Марата Гельмана по «пермской культурной революции»), с попыткой поставить скандальный спектакль о «запретной любви».