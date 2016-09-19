Москва, 19 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В России отмечается снижение количества официально зарегистрированных безработных граждан — на 1,2%. Число безработных уменьшилось в 79 российских регионах, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Уточняется, что количество безработных составило 892 239 человек, сократившись с 7 по 14 сентября на 10 831 человека. Безработных стало меньше в 79 российских регионах: в основном это республика Калмыкия, Коми, Алтай, Хакасия, Бурятия и ряд других.

Между тем на некоторых российских территориях количество безработных, напротив, выросло: такое наблюдается в Чувашской Республике, Республике Северная Осетия, ЯНАО и НАО. В Псковской и Пензенской областях показатель остался на прежнем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что безработица сохраняется на невысоком уровне в российской экономике, однако признаком улучшения ситуации в экономики это не является: происходит подстройка рынка труда к новым условиям.