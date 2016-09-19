Москва, 19 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Официальный курс доллара на 20 сентября составляет 64,9173 рубля, американская валюта упала в цене на 7,67 копейки, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Стоимость евро по официальному курсу упала на 57,31 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 72,4477 рубля. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официальному курсу, подешевела на 30,01 копейки. Ее стоимость составляет 68,3060 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Центробанк принял решение об установлении ключевой ставки на уровне 10% годовых. Изменение вступает в силу с 19 сентября. Теперь российским банкам предстоит пересмотреть ставки по кредитам в сторону снижения.

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