Москва, 19 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич обвинил ОБСЕ в фактическом самоустранении от беспристрастного анализа ситуации с массовым нарушением прав человека на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, организация фактически самоустранилась от анализа ситуации с правами человека на Украине, и массовые нарушения практически не получают оценки со стороны организации, сообщает RT.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ заявил, что Россия ждет отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, наблюдавшей за выборами в Госдуму РФ на территории Украины.