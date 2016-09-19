Великий Новгород, 19 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным ГАС-Выборы на 13:34, обработано 88,6% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Новгородской областной думы шестого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «Единая Россия» лидирует с 39,17%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На втором месте КПРФ — 19,46%. За ЛДПР проголосовали 17,34% избирателей, у «Справедливой России» — 16,02%.

По итогам обработки 88,6% протоколов, «Яблоко» пока получает 4,69%.

Напомним, в выборах в региональный парламент участвовали пять партий. В Новгородской областной думе нового созыва будет 32 депутата. По 16 одномандатным округам, по предварительным данным, в основном, победили кандидаты от «Единой России», лишь в двух округах уступив победу кандидатам от «Справедливой России».

По сравнению с парламентскими выборами 2011 года «Единая Россия» улучшила результат в регионе: тогда на выборах в Новгородскую областную думу за неё проголосовали 36,89%. «Справедливая Россия» 4 декабря 2011 года получила 27,27%, КПРФ — 21,01%, ЛДПР — 12,37%.