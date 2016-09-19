Москва, 19 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Избиратели, отдавшие свои голоса за «Единую Россию» на выборах фактически проголосовали за президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Одновременно он затруднился ответить на вопрос о том, как эти итоги повлияют на решение главы государства вновь баллотироваться на президентский пост в 2018 году. «Я на этот вопрос не могу ответить», — сказал цитирует ТАСС Пескова.

«Но очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказались де-факто в поддержку президента», — считает пресс-секретарь. «В очередной раз Путин получил такой внушительный вотум доверия от народа страны», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Единая Россия», которая была создана по инициативе Путина, получила по предварительным итогам около 55% голосов.

Путин в ответ на вопрос «Блумберга» о том, будет ли он баллотироваться вновь на пост президента в 2018 году, заявил, что «нужно пройти эти выборы (в Госдуму), посмотреть на результат». При этом он подчеркнул, что даже с учетом этих данных говорить о выборах 2018 года «абсолютно преждевременно».