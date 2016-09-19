Минск, 19 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Друзья. 1962

Белоруссия видит в Омане перспективного торгового и инвестиционного партнера в регионе Персидского залива. Об этом 19 сентября заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с представителями деловых кругов Султаната Оман, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Видятся хорошие перспективы развития инвестиционного сотрудничества. В Белоруссии созданы самые благоприятные условия для ведения бизнеса: гарантирована защита частной собственности и инвестиций, обеспечено право на репатриацию прибыли. Мы не создаем никаких препятствий для реализации любых взаимовыгодных совместных проектов, — сообщил Лукашенко. — Кроме того, наша страна готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Это огромный рынок товаров и услуг Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Армении, который насчитывает более 170 млн человек».

Он констатировал крайне низкий уровень товарооборота между Оманом и Белоруссией, отметив, что в 2016 году наблюдается положительная динамика в развитии взаимной торговли. Лукашенко считает, что Белоруссия добилась серьезных успехов в сфере машиностроения и готова как поставлять технику в Оман, так и создавать там СП.

«Отношения между нашими государствами характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем Оман как одного из перспективных торговых и инвестиционных партнеров в регионе Залива. Этому способствовала активизация официальных контактов на правительственном и парламентском уровнях в течение последних двух лет. Белоруссия готова развивать отношения с вашим государством по всем направлениям», — уверен Лукашенко.

Направления и отдельные вопросы могут быть обсуждены 20 сентября на первом Белорусско-оманском бизнес-форуме, во время которого будет выработан конкретный план взаимодействия между представителями деловых кругов государств. Тем самым «мы сможем придать новый импульс развитию взаимовыгодных связей», выразил уверенность Лукашенко.

В состав делегации Омана входит около 40 представителей деловых кругов. Председатель Торгово-промышленной палаты Омана Саид Аль-Киюми сообщил: «Это самая крупная деловая делегация с точки зрения количества участников и охвата сфер экономики, которой выпала честь посетить дружественную Белоруссию».

Участники переговоров обсудили конкретные направления сотрудничества и договорились создать новые торговые связи. Перспективными сферами взаимодействия названы промышленность, IT-технологии, строительство, образование, туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск прилагал усилия по привлечению инвесторов с Омана, Катара и других стран Арабского Востока, однако их активность в Белоруссии едва заметна. Несколько проектов, несмотря на специально созданные льготные условия, провалилось. В 2010 году был создан Белорусско-оманский деловой совет, в рамках которого обсуждались проекты в сфере нефтедобычи и нефтехимии, производство электроники, инвестиции из Омана и сотрудничество в сфере финансов. Как и предполагали эксперты, арабские инвесторы проявили интерес к инвестициям в белорусскую недвижимость, однако череда кризисов и падение платежеспособного спроса на не небольшом белорусском рынке не позволила использовать даже консервативные инструменты.