Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. По итогам обработки 97% бюллетеней первое место на выборах в Государственную Думу на территории Ленинградской области занимает «Единая Россия» — партию поддержали около 50% избирателей. Уверенное второе место у ЛДПР. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

leningrad-reg.izbirkom.ru Избирательный участок в Ленобласти

Активность избирателей на выборах в Государственную Думу в Ленобласти составила 43,82%. Для сравнения: на выборах в Госдуму 2011 года явка составляла 51%, на выборах губернатора Ленобласти в прошлом году — 44,5%, почти на том же уровне. «Активность довольно высокая», — прокомментировал цифры этого года Журавлев.

«На выборах в Госдуму «Единая Россия» получает 49,44%. Осталось еще около 20 избирательных участков, но, скорее всего, значительно на результаты это не повлияет. Не менялась в течение подсчета голосов позиция ЛДПР — партия заняла твердое второе место с 13,45% голосов. Следом идет КПРФ — 10,58%, немного меньше «Справедливая Россия» — 10,15%», — сообщил глава Леноблизбиркома.

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Владимир Журавлев огласил результаты голосования за партии, не прошедшие 5%-ный барьер в 47-м регионе: «Яблоко» — 2,54%, «Партия роста» — 2,43%, «Коммунисты России» — 2,22%, «Партия пенсионеров за справедливость «— 2,17%, «Родина» — 1,79%, «Зеленые» — 0,87%, «Гражданская платформа» — 0,23%, ПАРНАС — 0,93%, «Гражданская сила» — 0,14%, «Патриоты России» — 0,37%.

Отметим, что по федеральным спискам в 2011 году «Единая Россия» собрала в Ленобласти только 33,03% голосов, что стало тогда одним из худших результатов в РФ; «Справедливая Россия» получила в Ленобласти пять лет назад 25,30%, КПРФ — 17,39%, ЛДПР — 14,98%.

На выборах по трем одномандатным думским округам, образованным в Ленобласти, победили кандидаты-единороссы. Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин набрал в Кингисеппском округе больше 52% голосов избирателей. Депутат Госдумы Сергей Петров получил 47% в Волховском округе, а глава Всеволожского района Ленобласти Владимир Драчев во Всеволожском округе — больше 46%.