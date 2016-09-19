Брянск, 19 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Брянской области уже подсчитаны результаты голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, абсолютное большинство избирателей проголосовали за партию «Единая Россия» и ее представителей в одномандатных округах региона. Таким образом, в ближайшие пять лет регион в Госдуме будут представлять директор брянской школы Валентина Миронова (округ №78) и Владимир Жутенков, который до выборов в ГД был депутатом Брянской областной думы.

Константин Трутовский. Помещики-политики.1864

По поводу первого места особой интриги не было — политологи изначально прогнозировали победу «Единой России», ставя в плюс курс на обновление рядов и смену депутатского состава. Интрига сохранялась только в том, кто займет второе место. КПРФ, которая выставила в регионе двух депутатов брянских дум, изначально столкнулась с большими проблемами. Первая из них — наличие явного спойлера в виде «Коммунистов России», которым удалось оттянуть у партии несколько процентов голосов. Вторая проблема — плохой бэкграунд в виде соседней Орловской области, которая никак не расцветает под руководством коммуниста Вадима Потомского. Третья проблема — электоральный спад, который сыграл именно против коммунистов. Жители проголосовали ногами, не придя на выборы. А учитывая, что Брянская область — регион «красного пояса», это ударило именно по главным оппозиционерам.

В такой ситуации на пятки КПРФ активно наступали члены ЛДПР, которые в преддверии дня выборов начали более чем активную кампанию. К примеру, представитель партии Виктор Киселев вместе с кандидатом от «Родины» Иваном Медведем написал открытое письмо в ЦИК, в котором рассказал обо всех ужасах административного давления в Брянске. В итоге КПРФ удалось выиграть битву у ЛДПР и все-таки занять второе место. Но цифры говорят красноречивей мест: КПРФ получила 13,3%, ЛДПР — 10,7%.

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При этом сами представители КПРФ видят причины своих бед в административном ресурсе, который, по словам второго секретаря обкома Андрея Архицкого, никуда не делся ни с приходом нового губернатора, ни с приходом нового главы ЦИК.

«И подготовку к выборам, и сами выборы я оцениваю как-то же самое, что у нас было на выборах 2011 и 2012 годов. Это показали и праймериз правящей партии. Машина фальсификации была запущена уже тогда. Брянская область относится к регионам электоральных аномалий, то есть это те регионы, где представители администраций откровенно потворствуют фальсификациям народного волеизъявления, где идет давление на кандидатов, давление на избирателей, давление на комиссии, на наблюдателей и так далее. Были какие-то определенные надежды в связи со сменой руководства Брянской области, потому что вроде бы приходит человек, который являлся руководителем в регионе ОНФ, были какие-то надежды, но смены не произошло», — сказал Андрей Архицкий.

При этом представитель КПРФ заявил, что партия сделала все, чтобы мобилизовать своих сторонников, а низкая явка (по сравнению с 2011 годом) — снова дело рук правящей партии.

«Здесь нужно повнимательней посмотреть на другие партии, которые делали все для того, чтобы уменьшить количество приходящих избирателей на выборы. Я думаю, им это в какой-то мере удается», — сказал собеседник ИА REGNUM.

К слову, уже после окончания голосования представитель КПРФ Александр Куприянов передал СМИ запись, на которой он пытается расследовать случай возможного вброса бюллетеней. Представители комиссии и полиции не дают никаких комментариев.

Всего на «Карту нарушений на выборах», которую вела общественная организация «Голос», было поставлено чуть более десяти отметок о возможных нарушениях. Касались они и подсчета проголосовавших избирателей, и возможных «каруселей», и неоднозначной помощи пожилым людям со стороны членов комиссий. О том, что комиссии завышали данные о явке, говорили, кстати, и члены проекта «Наблюдатель».

К сожалению, получить оперативный комментарий от представителей ЛДПР в Брянской области не удалось. В региональном отделении партии пообещали прислать ответ в ближайшее время. В «Справедливой России» разговаривать по телефону отказались, сославшись на боязнь провокаций.

ИА REGNUM отмечает, что на выборах в одномандатных округах победили Валентина Миронова и Владимир Жутенков. Несмотря на то, что результаты вполне предсказуемы, Брянску все-таки удалось удивить. К примеру, тем, что второе место в одном из округов занял представитель партии «Яблоко». Правда, скорее всего, благодаря только тому, что он — тезка губернатора Брянской области Александр Богомаз. При этом СМИ сообщали о нескольких комичных случаях, когда избиратели узнавали о том, что Александр Богомаз в бюллетене — не губернатор, и просили переголосовать. В итоге таким приемом удалось собрать целых 10,22% голосов.

Что касается других кандидатов от непарламентских партий, то все их старания оказались тщетны. Ни «яблочнице» Ольге Махотиной, которая старательно билась за отмену регистраций соперников, ни ее конкуренту, кандидату от партии «Родина» Ивану Медведю, не удалось пробиться даже в топ-три.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Госдуму РФ состоялись 18 сентября.